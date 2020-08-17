Видео: Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ
Сообщается, что к предприятию также направились представители других заводов.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; telegram @tutby_official; youtube @tutby
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Об том сообщает агентство БелТА.
Вместе с Александром Лукашенко на МЗКТ приехал его сын Николай.
В ходе беседы на предприятии белорусский лидер признал, что в республике была искусственная занятость населения.
«Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что „плохой“ президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — подчеркнул Лукашенко.
В то же время к МЗКТ выдвинулись колонны из представителей других заводов.
О намерении посетить предприятие Александр Лукашенко заявил еще 15 августа. Он подчеркнул, что ему необходимо напрямую побеседовать с трудовыми коллективами, чтобы они услышали «его ответ на свои вопросы».
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