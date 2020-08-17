Француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы

В разгар вечеринки в знаменитом «Доме на набережной», что находится на улице Серафимовича в самом сердце российской столицы из окна второго этажа гражданка Франции.

По информации 5-tv.ru, 41-летняя француженка позвала на свою съемную квартиру в элитном доме Москвы друзей. Компания выпивала и весело проводила время.

В один из моментов веселья гостья столицы, возможно, вспомнила о том, как эпично можно смотреться в окне, однако Москва это не Париж и окна совершенно другой конструкции. В итоге гостеприимная хозяйка сорвалась с подоконника.

«Скорую помощь» пострадавшей вызвал один из прохожих. Женщина была госпитализирована в столичную больницу с переломом челюсти.