Француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы

|
Светлана Шевченко
40

Инцидент произошел в знаменитом «Доме на набережной».

Француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В разгар вечеринки в знаменитом «Доме на набережной», что находится на улице Серафимовича в самом сердце российской столицы из окна второго этажа гражданка Франции.

По информации 5-tv.ru, 41-летняя француженка позвала на свою съемную квартиру в элитном доме Москвы друзей. Компания выпивала и весело проводила время.

В один из моментов веселья гостья столицы, возможно, вспомнила о том, как эпично можно смотреться в окне, однако Москва это не Париж и окна совершенно другой конструкции. В итоге гостеприимная хозяйка сорвалась с подоконника.

«Скорую помощь» пострадавшей вызвал один из прохожих. Женщина была госпитализирована в столичную больницу с переломом челюсти.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
«Ты прекрасна, девочка моя!» — Стоцкая сильно похудела ради роли мечты
10:57
Француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы
10:57
Названы позволяющие управлять смартфоном «секретные» коды
10:49
«Меня избила тайка»: Кудрявцева рассказала о необычном опыте в Турции
10:48
«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»
10:39
Видео: Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ

Сейчас читают

Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок