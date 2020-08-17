Родителям первоклассников предложили дать дополнительный выходной

1 сентября могут сделать оплачиваемым выходным для всех родителей первоклашек. С таким предложением выступил институт прогрессивного образования.

По данным проведенного опроса, большая часть родителей будущих школьников планируют проводить ребенка на первый урок. При этом многим для этого придется отпрашиваться с работы или брать отгул за свой счет. И не везде руководство предприятий идет родителям на встречу.

Психологи, которые поддержали инициативу, в свою очередь заявляют, что присутствие родителей на торжественной линейке помогает ребенку побороть стресс и быстрее адаптироваться к новым условиям школы.

Предложение направлено на рассмотрение в правительство.

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