«Мы уничтожим все»: Лукашенко объяснил, почему не будет повторных выборов

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Софья Зуева
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Александр Лукашенко заявил, что повторное голосование приведет к уничтожению ключевых производств страны.

«Мы уничтожим все»: Лукашенко объяснил, почему не будет повторных выборов

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Александр Лукашенко во время встречи с рабочими МЗКТ объяснил, почему нельзя проводить в стране повторное голосование. По мнению главы государства, Белоруссия попросту погибнет, сообщает Tut.by.

«Не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сообщил бастующим рабочим президент.

Глава государства признался, что в стране на текущий момент существует масса проблем, и выборы не способствуют «нормальной обстановке». Поэтому процедуру не будут проводить повторно.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал», — сообщил руководитель страны.

Толпа рабочих Минского завода колесных тягачей скандировала: «Уходи». Но Лукашенко не спешил заканчивать выступление.

«Можете еще покричать. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил глава государства.

Кроме того, лидер Белоруссии добавил, что в забастовках на заводах участвует всего 150-200 человек, в то время как все остальные продолжают работать.

«Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего, — ворота открыты», — резюмировал президент.

Ранее 5-tv сообщал, что Александр Лукашенко прибыл на территорию МЗКТ вместе со своим сыном.

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