«Папаша-молодец!» — Сюткин оригинально встретил жену и сына из роддома
Пополнение в семействе артиста произошло в воскресенье, 9 августа.
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Фото, видео: Instagram @syutkin_valeriy
Заслуженный артист РФ, певец и композитор Валерий Сюткин, изрядно потрудился, чтобы удивить супругу Виолу по возвращении из роддома.
На страничке в Instagram артист выложил трогательное фото с любимой женщиной и маленьким сыном на руках. На заднем плане красовалась масса шариков, среди которых были фигурки аистов, львят, а также огромные золотые буквы английского алфавита. Сложить из них коротенькое имя «Лео» не составит большого труда. Судя по эмоциям на лице Виолы — сюрприз Валерия удался!
«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» — подписал пост Сюткин.
В комментариях фолловеры продолжали желать звездному семейству огромного счастья, море любви, а также крепкого здоровья малышу и его нежной мамочке.
«Валера, Виола, поздравляю! Это большое счастье!»
«Ну, вы даете, ребята! Будьте здоровы!»
«А папаша-молодец! Очень рада за вас!»
«Ух, у мальчика мощное имя! Обязательно будет успешным! А вам — крепчайшей любви!» — обращались к супругам поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Сюткин лично присутствовал при рождении четвертого ребенка.
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