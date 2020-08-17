«Папаша-молодец!» — Сюткин оригинально встретил жену и сына из роддома

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Виктория Андреева
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Пополнение в семействе артиста произошло в воскресенье, 9 августа.

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Фото, видео: Instagram @syutkin_valeriy

Заслуженный артист РФ, певец и композитор Валерий Сюткин, изрядно потрудился, чтобы удивить супругу Виолу по возвращении из роддома.

На страничке в Instagram артист выложил трогательное фото с любимой женщиной и маленьким сыном на руках. На заднем плане красовалась масса шариков, среди которых были фигурки аистов, львят, а также огромные золотые буквы английского алфавита. Сложить из них коротенькое имя «Лео» не составит большого труда. Судя по эмоциям на лице Виолы — сюрприз Валерия удался!

«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» — подписал пост Сюткин.

Instagram @syutkin_valeriy

В комментариях фолловеры продолжали желать звездному семейству огромного счастья, море любви, а также крепкого здоровья малышу и его нежной мамочке.

«Валера, Виола, поздравляю! Это большое счастье!»

«Ну, вы даете, ребята! Будьте здоровы!»

«А папаша-молодец! Очень рада за вас!»

«Ух, у мальчика мощное имя! Обязательно будет успешным! А вам — крепчайшей любви!» — обращались к супругам поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Сюткин лично присутствовал при рождении четвертого ребенка.

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