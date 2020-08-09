Валерий Сюткин присутствовал лично при рождении четвертого ребенка
Музыкант вновь стал отцом в 62 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Музыкант Валерий Сюткин в 62 года в четвертый раз стал отцом. Как рассказал 5-tv.ru представитель артиста Александр Шоболов, счастливый папаша присутствовал на родах лично.
«Он был восторжен. Как только вышел из палаты, побежал за цветами! Присутствовал при родах. В 15:30–15:40 (родился ребенок — Прим. ред.)», — рассказал администратор артиста.
И мама, и дитя чувствуют себя хорошо, добавил он. Сам Сюткин, по его словам, пребывает в радостном расположении духа и не скрывает своих чувств.
«Все в порядке, судя по Валериным восторженным возгласам, все здорово, все хорошо», — заверил Шоболов.
Валерий Сюткин — отец теперь уже четверых детей. У него есть взрослая дочь от первого брака, Елена. Она шесть лет назад подарила музыканту внука. От второго брака у артиста родился сын, Максим. С нынешней женой Виолой Валерий вместе с 1993 года. У пары уже есть взрослая дочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии, по версии Валерия Сюткина.
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