Полицейский в последнюю секунду вытащил мужчину из-под колес поезда в метро Москвы

И начинаем с истории удивительного спасения. В московском метро полицейский вытащил из-под колес упавшего на рельсы пассажира. Все произошло на станции «Курская» буквально за считанные секунды до прибытия поезда.

На кадрах видно, что мужчина стоит на платформе, затем разворачивается и падает на рельсы. В этот момент из тоннеля на полном ходу выезжает состав. На помощь пассажиру не раздумывая бросились сотрудники полиции. Одни из них схватил пострадавшего и вытолкнул его за секунду до столкновения.

«Человек пришел немного в себя, пытался подскочить, выскочить, схватился двумя руками за платформу, но руки начали скользить. В этот момент я успел поймать его за плечи вот так, вытянул сюда на платформу. И в этот момент поезд заскочил на платформу», — рассказывает старший сержант УВД московского метрополитена МВД РФ Александр Загорский.

К счастью, пассажир отделался лишь испугом. Его уже осмотрели врачи. Как объяснил мужчина, он упал на рельсы почувствовав себя плохо. Сказалась напряженная работа и бессонные ночи.