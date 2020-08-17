За что Дегтярев уволил министра здравоохранения Хабаровского края
Исполняющий обязанности главы региона нагрянул с внезапным визитом в одну из поликлиник и обнаружил многочисленные нарушения.
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Фото, видео: Globallookpress / State Duma Russia; 5-tv.ru
В Хабаровском крае уволен министр здравоохранения региона Александр Витько. В отставку его отправил временно исполняющий обязанности губернатора. Михаил Дегтярев нагрянул с внезапным визитом в одну из поликлиник и обнаружил многочисленные нарушения.
«Начнем с того, что термоментрии на входе нет. Вообще нет, как института. Как проходной двор. Хорошо. Встал в очередь в регистратуру, поспрашивал у людей, сколько они ожидают приема узких специалистов. Это месяцы», — подчеркнул он.
Дегтярева также возмутили очереди в поликлинике и работа охраны. По его словам, почти жалобы жителей Хабаровского края связаны с медициной. Уже известно, что пост министра здравоохранения займет зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
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