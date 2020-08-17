Электросамокаты, скейтборды и гироскутеры могут внести в ПДД

Эфирная новость 15

Наиболее остро проблема стоит в больших городах, где они создают опасность для пешеходов и водителей.

Фото, видео: Globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Электросамокаты, скейтборды, гироскутеры и даже роликовые коньки собираются записать в Правилах дорожного движения (ПДД) как «средства индивидуальной мобильности». Давно назревший вопрос обсудили сегодня на круглом столе в Общественной палате.

Особенно остро проблема стоит в больших городах. Так, в Петербурге этим летом настоящий бум электросамокатов. Пункты проката - на каждом шагу. Воспользоваться им может любой, на алкогольное опьянение никого не проверяют.

При этом скорость такого средства передвижения может достигать 80-ти километров в час. И это серьезная опасность и для пешеходов и для водителей.

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы собираются запретить электросамокаты на Невском проспекте и скоростных внутригородских трассах.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
18:53
Из чего состоит идеальное моющее средство и как понять, что оно работает?
18:42
«Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
18:41
В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов
18:31
ТОП-7 самых ярких цитат Александра Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ
18:30
Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России

Сейчас читают

Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок