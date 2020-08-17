Электросамокаты, скейтборды и гироскутеры могут внести в ПДД

Электросамокаты, скейтборды, гироскутеры и даже роликовые коньки собираются записать в Правилах дорожного движения (ПДД) как «средства индивидуальной мобильности». Давно назревший вопрос обсудили сегодня на круглом столе в Общественной палате.

Особенно остро проблема стоит в больших городах. Так, в Петербурге этим летом настоящий бум электросамокатов. Пункты проката - на каждом шагу. Воспользоваться им может любой, на алкогольное опьянение никого не проверяют.

При этом скорость такого средства передвижения может достигать 80-ти километров в час. И это серьезная опасность и для пешеходов и для водителей.

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы собираются запретить электросамокаты на Невском проспекте и скоростных внутригородских трассах.