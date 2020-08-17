Электросамокаты, скейтборды и гироскутеры могут внести в ПДД
Наиболее остро проблема стоит в больших городах, где они создают опасность для пешеходов и водителей.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Электросамокаты, скейтборды, гироскутеры и даже роликовые коньки собираются записать в Правилах дорожного движения (ПДД) как «средства индивидуальной мобильности». Давно назревший вопрос обсудили сегодня на круглом столе в Общественной палате.
Особенно остро проблема стоит в больших городах. Так, в Петербурге этим летом настоящий бум электросамокатов. Пункты проката - на каждом шагу. Воспользоваться им может любой, на алкогольное опьянение никого не проверяют.
При этом скорость такого средства передвижения может достигать 80-ти километров в час. И это серьезная опасность и для пешеходов и для водителей.
Депутаты Законодательного собрания Северной столицы собираются запретить электросамокаты на Невском проспекте и скоростных внутригородских трассах.
Читайте также
43%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?