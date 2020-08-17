Правительство Германии связалось с Тихановской
Факт переговоров немецких политиков с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии подтвердил официальный представитель страны.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Власти Германии провели переговоры со Светланой Тихановской, принимавшей участие в выборах президента Белоруссии, сообщает РИА Новости.
«Да, такой контакт состоялся», - ответил на соответствующий вопрос официальный представитель правительства Германии на пресс-конференции в Берлине.
Подробности произошедшего диалога пока не оглашаются.
В понедельник бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила перед общественностью с новым обращением. В нем Тихановская заявила о готовности возглавить оппозиционное движение и призвала к организации новых, честных и прозрачных выборов.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», - сообщила общественный деятель в своем видеообращении.
Ранее 5-tv публиковал видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?