Правительство Германии связалось с Тихановской

|
Софья Зуева
96

Факт переговоров немецких политиков с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии подтвердил официальный представитель страны.

Правительство Германии связалось с Тихановской

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Власти Германии провели переговоры со Светланой Тихановской, принимавшей участие в выборах президента Белоруссии, сообщает РИА Новости.

«Да, такой контакт состоялся», - ответил на соответствующий вопрос официальный представитель правительства Германии на пресс-конференции в Берлине.

Подробности произошедшего диалога пока не оглашаются. 

В понедельник бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила перед общественностью с новым обращением. В нем Тихановская заявила о готовности возглавить оппозиционное движение и призвала к организации новых, честных и прозрачных выборов.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», - сообщила общественный деятель в своем видеообращении.

Ранее 5-tv публиковал видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.  

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
«Ребенок не обезьянка»: Детский омбудсмен о дальнейшей судьбе девочки, которой жонглировал отец
17:03
Накажут всех: в России придумали новый повод для конфискации авто
16:53
Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность
16:51
Стало известно время и место прощания с актером и режиссером Николаем Губенко
16:51
Для кого из актеров «Каменской» роль в сериале стала последней в жизни
16:45
Протесты в Белоруссии: две стороны одной медали или, как прошли митинги оппонентов

Сейчас читают

Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок