Татьяна Навка не будет кататься в новом сезоне «Ледникового периода»

Титулованная фигуриста и супруга пресс-секретаря президента — Татьяна Навка объявила, что не будет кататься в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период».

Сообщение об этом появилось в профиле Навки в Instagram. Татьяна отметила, что не уходит из шоу насовсем, а лишь намекнула, что ее роль в проекте значительно изменится. Дополнительных подробностей фигуристка раскрывать не стала, создав поклонникам почву для предположений и домыслов.

Фанаты принялись предлагать версии, в качестве кого Навка могла бы предстать в шоу: стать ведущей, закулисным корреспондентом, независимым экспертом и тому подобное.

Известно, что «Ледниковый период» в привычном формате на экраны выходит после четырехлетнего перерыва. Сезон станет десятым, юбилейным, поэтому организаторы постарались собрать в шоу ярких, интересных участников, которые уже готовятся к премьере с особым усердием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стал известен полный список участников «Ледникового периода».