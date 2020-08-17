Татьяна Навка не будет кататься в новом сезоне «Ледникового периода»

|
Татьяна Меркер
134

Фигуристка заинтриговала фанатов сообщением, что предстанет в проекте в новом для себя амплуа.

Татьяна Навка не будет кататься в новом сезоне «Ледникового периода»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Титулованная фигуриста и супруга пресс-секретаря президента — Татьяна Навка объявила, что не будет кататься в новом сезоне популярного проекта «Ледниковый период».

Сообщение об этом появилось в профиле Навки в Instagram. Татьяна отметила, что не уходит из шоу насовсем, а лишь намекнула, что ее роль в проекте значительно изменится. Дополнительных подробностей фигуристка раскрывать не стала, создав поклонникам почву для предположений и домыслов.

Фанаты принялись предлагать версии, в качестве кого Навка могла бы предстать в шоу: стать ведущей, закулисным корреспондентом, независимым экспертом и тому подобное.

Известно, что «Ледниковый период» в привычном формате на экраны выходит после четырехлетнего перерыва. Сезон станет десятым, юбилейным, поэтому организаторы постарались собрать в шоу ярких, интересных участников, которые уже готовятся к премьере с особым усердием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стал известен полный список участников «Ледникового периода».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
18:53
Из чего состоит идеальное моющее средство и как понять, что оно работает?
18:42
«Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
18:41
В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов
18:31
ТОП-7 самых ярких цитат Александра Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ
18:30
Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России

Сейчас читают

Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок