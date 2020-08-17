ТОП-7 самых ярких цитат Александра Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ

В понедельник 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На встречу белорусский лидер прилетел на вертолете вместе со своим сыном Николаем. Вначале Лукашенко пообщался с работниками предприятия в цехах, а затем вышел к людям на улицу, которые встретили его криками «Уходи!». Самые яркие цитаты переизбранного президента во время его пребывания в МЗКТ приводит 5-tv.ru.

Об итогах выборов

«У меня вопрос: ребята, скажите, как можно фальсифицировать 80% голосов?»

О возможности проведения новых выборов

«Можете еще покричать. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

О протестах на предприятии

«Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите».

Ссора с заводчанином, который крикнул на Лукашенко из толпы

«Я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком! Вас толпа, а я один!»

О желании обсудить обстановку со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Литвы Гитанаса Науседы

«Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока».

Про ответ альтернативного кандидата, которая, по словам Лукашенко, заявила, что пошла на выборы «по глупости»

«Мы сейчас проголосуем за глупость. Как вас понимать?»

О готовности отстаивать интересы страны

«Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам»

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно окончательным результатам ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его основной конкурент Светлана Тихановская получила 10,12%. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранителями. В результате несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки сотрудников полиции и демонстрантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Белоруссии отправилось в отставку.