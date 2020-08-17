ТОП-7 самых ярких цитат Александра Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ
Переизбранный президент Белоруссии обсудил с бастующими заводчанами итоги выборов, возможность проведения новых, а также выразил свое отношение к протестам на предприятии.
Фото: ТАСС / YAUHEN YERCHAK
В понедельник 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На встречу белорусский лидер прилетел на вертолете вместе со своим сыном Николаем. Вначале Лукашенко пообщался с работниками предприятия в цехах, а затем вышел к людям на улицу, которые встретили его криками «Уходи!». Самые яркие цитаты переизбранного президента во время его пребывания в МЗКТ приводит 5-tv.ru.
Об итогах выборов
«У меня вопрос: ребята, скажите, как можно фальсифицировать 80% голосов?»
О возможности проведения новых выборов
«Можете еще покричать. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
О протестах на предприятии
«Не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите».
Ссора с заводчанином, который крикнул на Лукашенко из толпы
«Я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком! Вас толпа, а я один!»
О желании обсудить обстановку со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Литвы Гитанаса Науседы
«Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока».
Про ответ альтернативного кандидата, которая, по словам Лукашенко, заявила, что пошла на выборы «по глупости»
«Мы сейчас проголосуем за глупость. Как вас понимать?»
О готовности отстаивать интересы страны
«Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам»
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно окончательным результатам ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его основной конкурент Светлана Тихановская получила 10,12%. Сразу после объявления предварительных итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранителями. В результате несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки сотрудников полиции и демонстрантов.
Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Белоруссии отправилось в отставку.
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