«А мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» решила пошутить на тему перехода аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в их клуб. Недавно глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, комментируя интерес железнодорожников к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, сказал, что занимается трансфером Месси в «Локомотив», который, по его словам, очень хочет играть в команде.

В свою очередь, на своей официальной странице в Twitter железнодорожники опубликовали фото довольного аргентинского форварда в форме клуба.

«Ну вот, а мы сюрприз готовили», — в шутливой манере отреагировал «Локомотив» на слова Мещерякова.

Ну вот, а мы сюрприз готовили 😕 pic.twitter.com/sPFUCa4nE8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020

При этом чуть ранее столичный клуб объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Франсуа Камано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболисты «Локомотива» отрывались за два дня до матча с «Рубином».