«А мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

|
Молодцова Анна
69

Пресс-служба железнодорожников отреагировала на недавнее заявление председателя совета директоров клуба о трансфере аргентинского нападающего.

«А мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Фото: Instagram @leomessi; twitter @fclokomotiv

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» решила пошутить на тему перехода аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в их клуб. Недавно глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков, комментируя интерес железнодорожников к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, сказал, что занимается трансфером Месси в «Локомотив», который, по его словам, очень хочет играть в команде.

В свою очередь, на своей официальной странице в Twitter железнодорожники опубликовали фото довольного аргентинского форварда в форме клуба.

«Ну вот, а мы сюрприз готовили», — в шутливой манере отреагировал «Локомотив» на слова Мещерякова.

При этом чуть ранее столичный клуб объявил о подписании контракта с нападающим «Бордо» Франсуа Камано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболисты «Локомотива» отрывались за два дня до матча с «Рубином».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
Вредоносное подражание воровским законам: движение АУЕ* признано экстремистским
0:24
«Ничего свежего»: критик оценил шанс музыканта засудить Little Big за плагиат
0:12
День святого Евстигнея: что категорически нельзя делать 18 августа
23:55
«А мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
23:44
Сотни протестующих собрались у СИЗО в Минске — видео
23:31
Сын Тодоренко и Топалова научился говорить «волшебные» слова — видео

Сейчас читают

Сенатор рассказал, в каком случае будут проведены августовские выплаты на детей от 3 до 16 лет
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок