Яна Рудковская огорошила подписчиков в Instagram неожиданным видео. Продюсер приехала в гости к приятельнице и не удержалась от желания попозировать на фоне ее дома. Декорацией, которая так впечатлила жену Евгения Плющенко, оказался старый облупленный подъезд. Особенно контрастировали реалии с ярко-розовым нарядным платьем звезды с огромными рукавами-буф.

«Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть», — поделилась Рудковская.

Часть подписчиков не разделила радости продюсера. Если одних впечатлила неуместность ее наряда на фоне обветшалого крыльца дома, то другие и вовсе указали Рудковской на ее незнание того, как живут обычные люди. Третьи высказались по поводу вкуса знаменитости.

«Ваше платье, Яна, отлично сочетается с региональным подъездом»

«Аутентичный подъездик? Серьезно? Это просто бедные люди, которые не могут сделать ремонт…»

«С жиру бесится»

«Платье ужасное! Увеличило вас в разы»

«Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно!» — писали фолловеры.

Instagram @rudkovskayaofficial

Но, разумеется, на помощь Рудковской подоспели ее ярые фанаты. Они принялись восхищаться ее оригинальным нарядом и задаривать комплиментами.

«Платье — огонь!»

«Какая вы классная»

«Шикарная», — комментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как владения Евгения Плющенко и Яны Рудковской захватили бобры.