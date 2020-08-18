Рудковская в странном розовом платье позирует у облупившегося подъезда — видео

|
Алина Потёмкина
84

Большинство подписчиков супруги Плющенко не оценили ее оригинальный наряд.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @zverkov_ko

Яна Рудковская огорошила подписчиков в Instagram неожиданным видео. Продюсер приехала в гости к приятельнице и не удержалась от желания попозировать на фоне ее дома. Декорацией, которая так впечатлила жену Евгения Плющенко, оказался старый облупленный подъезд. Особенно контрастировали реалии с ярко-розовым нарядным платьем звезды с огромными рукавами-буф.

«Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть», — поделилась Рудковская.

Часть подписчиков не разделила радости продюсера. Если одних впечатлила неуместность ее наряда на фоне обветшалого крыльца дома, то другие и вовсе указали Рудковской на ее незнание того, как живут обычные люди. Третьи высказались по поводу вкуса знаменитости.

«Ваше платье, Яна, отлично сочетается с региональным подъездом»

«Аутентичный подъездик? Серьезно? Это просто бедные люди, которые не могут сделать ремонт…»

«С жиру бесится»

«Платье ужасное! Увеличило вас в разы»

«Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно!» — писали фолловеры.

Instagram @rudkovskayaofficial

Но, разумеется, на помощь Рудковской подоспели ее ярые фанаты. Они принялись восхищаться ее оригинальным нарядом и задаривать комплиментами.

«Платье — огонь!»

«Какая вы классная»

«Шикарная», — комментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как владения Евгения Плющенко и Яны Рудковской захватили бобры.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
РГО в честь юбилея покажет уникальные экспонаты из первых экспедиций — видео
7:02
Исполнитель хита Mrazish Азис стал брутальным мужчиной — фото
6:54
Самую высокую температуру на Земле зафиксировали в Долине смерти
6:44
Маршрутку разорвало на части после столкновения с трактором под Псковом — видео
6:38
«Могу убить»: Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни
6:32
Стало известно, сколько еще российских детей планируют вывести из Сирии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок