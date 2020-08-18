Рудковская в странном розовом платье позирует у облупившегося подъезда — видео
Большинство подписчиков супруги Плющенко не оценили ее оригинальный наряд.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial, @zverkov_ko
Яна Рудковская огорошила подписчиков в Instagram неожиданным видео. Продюсер приехала в гости к приятельнице и не удержалась от желания попозировать на фоне ее дома. Декорацией, которая так впечатлила жену Евгения Плющенко, оказался старый облупленный подъезд. Особенно контрастировали реалии с ярко-розовым нарядным платьем звезды с огромными рукавами-буф.
«Приехала на день рождения к подруге, а тут такой аутентичный подъездик, как в детстве в советское время. Мимо пройти не смогла, решила запечатлеть», — поделилась Рудковская.
Часть подписчиков не разделила радости продюсера. Если одних впечатлила неуместность ее наряда на фоне обветшалого крыльца дома, то другие и вовсе указали Рудковской на ее незнание того, как живут обычные люди. Третьи высказались по поводу вкуса знаменитости.
«Ваше платье, Яна, отлично сочетается с региональным подъездом»
«Аутентичный подъездик? Серьезно? Это просто бедные люди, которые не могут сделать ремонт…»
«С жиру бесится»
«Платье ужасное! Увеличило вас в разы»
«Яна, когда уже вы начнете одеваться по возрасту? Кто же у вас стилист? Меняйте срочно!» — писали фолловеры.
Но, разумеется, на помощь Рудковской подоспели ее ярые фанаты. Они принялись восхищаться ее оригинальным нарядом и задаривать комплиментами.
«Платье — огонь!»
«Какая вы классная»
«Шикарная», — комментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как владения Евгения Плющенко и Яны Рудковской захватили бобры.
Читайте также
87%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?