«К чему бы это?» — Владения Плющенко и Рудковской захватили бобры
Милый ролик с грызуном снял сам фигурист.
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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial
Для городского жителя любая личная встреча с представителями фауны в условиях живой природы остается чудом. Так и фигурист Евгений Плющенко был поражен, встретившись у собственного дома с бобром.
Видео об этом Плющенко выложил на личной странице в сети Instagram. Симпатичный упитанный грызун активно проводил время в ближайшем водоеме, а фигурист пораженно наблюдал за ним с берега, после чего и сам изобразил на камеру мордочку зверька.
«Бобры поселились у нас, — написал он в посте. — К чему бы это?»
На этот вопрос поспешили ответить поклонники таланта прославленного спортсмена.
«Понравилась обстановка у вас»;
«К распилу бюджета»;
«К плотине»;
«Бобры к добру!» — с юмором написали они в комментариях.
Засветилась там и звездная супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская.
«Интрига?» — написала она.
А вот некоторые пользователи были настроены не столь оптимистично и поспешили предупредить Плющенко.
«Вы не представляете, что умеют делать эти милейшие животные. Знаю людей, у которых эти милые дровосеки благодаря своим постройкам топили несколько лет целый поселок».
Евгений Плющенко в 2017 году завершил карьеру, сосредоточившись на семье, проведении шоу на льду и работе тренером. Вместе с Рудковской они воспитывают общего сына Сашу и ее детей от прошлого брака.
Ранее 5-tv.ru писал, как Яна Рудковская оценила уровень катания Евгения Плющенко.
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