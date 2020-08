«Ничего свежего»: критик оценил шанс музыканта засудить Little Big за плагиат

Ни следа плагиата не обнаружил в песне Pop on the top группы Little Big музыкальный критик Сергей Соседов. По просьбе 5-tv.ru он сравнил композицию с треком «Слэмятся пацаны» группы Hard Bass School, которая подала иск к петербургскому коллективу, и заверил — шансов выиграть суд у музыкантов нет.

По его словам, песни различаются ритмически, а мелодии попросту никакой нет. При этом более сложный ритм критик усмотрел у истца.

«Я не вижу здесь никакого плагиата. Во-первых, разный ритмический рисунок в обеих композициях. У Hard Bass рисунок более витиеватый, более сложный ритмически. И у Little Big в Pop on the top — более прямолинейный ритм. И быстрее — количество битов, ударов в минуту у Little Big больше. Поэтому ритмически это никак не совпадает. Мелодии, если мы берем плагиат, здесь нет», — сказал Соседов.

Единственной целью такого обращения в суд могло стать желание привлечь к себе внимание, добавил критик. При этом трек группы Hard Bass он нашел таким же примитивным, как и множество других этого жанра.

«Я думаю, это какой-то пиар. Там вообще нет ничего свежего. А сама придумка Hard Bass — это рэп чистой воды. А основа — убыстренный хип-хоп. Просто хип-хоп — это сэмплированная музыка, более изобретательная, сложная. А здесь просто взят ритмический рисунок и чистый ритм, и все. И читка идет рэповая. Только если у рэперов это более изобретательно, и тексты интересные, то тут просто наговор пустой. Абсолютно дворовое занятие. Это все уже избито давно», — резюмировал Соседов.

Автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на Little Big накануне. Он утверждает, что у него похитили и скопировали некоторые из элементов трека. Речь идет о его композиции «Слэмятся пацаны» и песне Pop on the top петербургского коллектива. Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько хочет отсудить у Little Big музыкант.