«Маленькая Италия»: что больше всего привлекает туристов в Выборге — видео
Небывалый наплыв отдыхающих почувствовал на себе маленький город в Ленобласти.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Gin; 5-tv.ru
На пике небывалой туристической популярности этим летом оказался город Выборг в Ленинградской области.
Пока зарубежные поездки из-за пандемии многим пришлось отложить, этот уникальный уголок Европы в нашей стране стал для россиян «маленькой Италией» или Северным Крымом, как его еще теперь называют сами любители путешествий.
Рестораны переполнены, отели забронированы на много дней вперед. В парке Монрепо и Выборгском замке — толпы посетителей.
Готов ли оказался к такому паломничеству сам город, узнавала Марина Кравцова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно отдыхать и укрепить свой иммунитет.
Читайте также
87%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?