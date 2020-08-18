«Маленькая Италия»: что больше всего привлекает туристов в Выборге — видео

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Небывалый наплыв отдыхающих почувствовал на себе маленький город в Ленобласти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Gin; 5-tv.ru

На пике небывалой туристической популярности этим летом оказался город Выборг в Ленинградской области.

Пока зарубежные поездки из-за пандемии многим пришлось отложить, этот уникальный уголок Европы в нашей стране стал для россиян «маленькой Италией» или Северным Крымом, как его еще теперь называют сами любители путешествий.

Рестораны переполнены, отели забронированы на много дней вперед. В парке Монрепо и Выборгском замке — толпы посетителей.

Готов ли оказался к такому паломничеству сам город, узнавала Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно отдыхать и укрепить свой иммунитет.

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