Несколько месяцев самоизоляции из-за пандемии коронавируса тяжело дались россиянам. Но особенно грустно им было из-за невозможности путешествовать. Сейчас первые отдыхающие уже заполонили отечественные курорты. Как правильно отдыхать и укрепить свой иммунитет в период эпидемий, рассказала врач Мариинской больницы Петербурга Евгения Рубежова, пишет «Российская газета».

Она дала несколько советов, как максимально обезопасить свое здоровье во время отпуска, а также повысить защитные свойства организма.

Близость к дому

Хотя ряд стран и открыл для российских туристов свои границы, врач настаивает на опасности поездок на дальние расстояния. Невозможность убедиться в здоровье окружающих, их нежелание соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску, а также риск попасть в больницу вдали от родного дома — все эти возможные опасности должны заставить туриста задуматься.

Готовность ко всему

Отдыхаете вы на даче, в России или за границей — всегда нужно иметь с собой полис ОМС или страховку. В случае зарубежной поездки полис должен включать в себя страховку на случай заболевания коронавирусом. Лишние деньги «про запас» тоже не помешают, если случится что-то непредвиденное.

Избегать людных мест

Купание в открытых водоемах не опасно, а вот нахождение на полном людей пляже, где пренебрегают средствами защиты — потенциальный риск. Также нужно постоянно иметь при себе санитайзер, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию.

Общественные бассейны опасны из-за возможного нарушения санитарных требований со стороны других отдыхающих.

Правильное питание и здоровый сон

В отпуске не стоит увлекаться обильными трапезами с жирной, тяжелой пищей и алкоголем. Лучше есть чаще, но небольшими порциями, пить больше чистой воды. Не стоит спать слишком мало или много, менять день с ночью, особенно детям и студентам — так им будет тяжелее вернуться к учебе в сентябре.

Летние витамины

Свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень — лучший источник витаминов и антиоксидантов. Во время отпуска стоит сосредоточиться на их употреблении вместо аптечных пилюль. Это поможет укрепить иммунитет, повысить уровень защиты от негативного воздействия плохой экологии, городской среды, ежедневного стресса. Также в период простудных заболеваний накопленные за лето витамины будут служить преградой между вами и вирусами.

Психологическая разгрузка

Во время отпуска надо забыть на время о рабочих моментах, меньше пользоваться гаджетами и сократить время в социальных сетях. Чтение, прогулки, дневной сон, время с близкими и возможность полениться подарят положительные эмоции. Для иммунитета это также работает в плюс.

Регулярные медосмотры

Посещение врача должно быть систематическим — будь то терапевт или конкретный специалист. Это позволит иметь более точные и актуальные данные, а также не пропустить начало болезни.

Это правило касается и коронавируса — даже при отсутствии симптомов после возможного контакта с зараженным или поездки в другую страну надо сдать тест и наблюдать за своим состоянием.

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