Пассажирский автобус опрокинулся под Оренбургом, есть погибший

Пассажирский автобус ПАЗ рано утром попал в ДТП на подъезде к Оренбургу. Авария случилась неподалеку от села Подгородняя Покровка.

По предварительным данным, автобус опрокинулся на трассе М-5 «Урал», пострадали как минимум восемь человек. Один из пассажиров транспортного средства скончался.

Информация по данному происшествию уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП с разорванной на части маршруткой.