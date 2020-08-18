Пассажирский автобус опрокинулся под Оренбургом, есть погибший
ДТП произошло ранним утром недалеко от села Подгородняя Покровка.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Пассажирский автобус ПАЗ рано утром попал в ДТП на подъезде к Оренбургу. Авария случилась неподалеку от села Подгородняя Покровка.
По предварительным данным, автобус опрокинулся на трассе М-5 «Урал», пострадали как минимум восемь человек. Один из пассажиров транспортного средства скончался.
Информация по данному происшествию уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал про страшное ДТП с разорванной на части маршруткой.
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