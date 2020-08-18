Маршрутку разорвало на части после столкновения с трактором под Псковом — видео

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В пассажирском общественном транспорте находились 19 человек.

Фото, видео: ВКонтакте @gasetanashput; 5-tv.ru

Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате крупной аварии в Псковской области.

Там трактор столкнулся с маршрутным такси, в котором находились 19 пассажиров.

Из-за сильного удара автобус разорвало на части, а кресла вылетели из салона.

На месте аварии всю ночь работали сотрудники госавтоинскпекции. Они сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына экс-депутата Госдумы задержали в Кирове после погони.

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