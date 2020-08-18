Маршрутку разорвало на части после столкновения с трактором под Псковом — видео
В пассажирском общественном транспорте находились 19 человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @gasetanashput; 5-tv.ru
Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате крупной аварии в Псковской области.
Там трактор столкнулся с маршрутным такси, в котором находились 19 пассажиров.
Из-за сильного удара автобус разорвало на части, а кресла вылетели из салона.
На месте аварии всю ночь работали сотрудники госавтоинскпекции. Они сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына экс-депутата Госдумы задержали в Кирове после погони.
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