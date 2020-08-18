Мишустин поддержал изменение «Дальневосточной ипотеки»

Условия «дальневосточной ипотеки» под два процента могут изменить. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу. Воспользоваться ей смогут жители Магаданской области и Чукотки при покупке квартир на вторичном рынке в селе.

«Идея была. И об этом президент говорил, чтобы больше строили нового жилья. Конечно, там, где невозможно его строить, эта ситуация сложная. Но идея ипотеки была именно такая. Тут есть другая развилка это административно-территориальное деление. Мне кажется надо обязательно проработать либо другой продукт предложить, либо ограниченно. Я понимаю Чукотку, Магадан. Здесь очень сложная ситуация», — подчеркнул глава правительства.

С просьбой внести изменения к премьер-министру обратился глава Минвостокразвития.

Мишустина также попросили рассмотреть возможность расширить программу «Дальневосточный гектар». Разрешить выдать еще земли тем, кто доказал эффективность работы на выделенных участках. Премьер поддержал идею.

Сегодня у Михаила Мишустина насыщенный день — он завершает свое дальневосточное турне. Премьер провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально экономического развития и дал старт строительству современного газохимического комплекса в Амурской области.