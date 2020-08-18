Видео: спасатели ЗВО десантировались с высоты почти два километра
Основной сложностью в ходе учений было приземление на площадку ограниченных размеров.
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Фото, видео: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Петербурге спасатели западного военного округа провели тренировку с использованием новейшей парашютной системы «Арбалет-1».
Уникальная конструкция разработанная российскими специалистами не имеет аналогов в мире. «Арбалет» позволяет использовать парашюты при проведении спецопераций в любых погодных условиях и приземляться на неподготовленные площадки.
Тренировочные прыжки выполнялись с высоты 1700 метров.
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