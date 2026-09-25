Задержали отца, наркотиками которого отравился годовалый малыш на Ставрополье

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Дарья Корзина
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Малыш нашел сверток с запрещенным веществом в квартире и попал в реанимацию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ВКонтакте/СУ СКР по Ставропольскому краю/stavropol.sledcom; 5-tv.ru

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В Георгиевске Ставропольского края задержали 43-летнего отца годовалого мальчика, который оказался в реанимации после контакта с наркотическим веществом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Малыш обнаружил в квартире небольшой сверток из фольги и раскусил его. Внутри находилось запрещенное вещество. После этого ребенку стало плохо, и его госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас угрозы его жизни нет.

По данным следствия, опасный пакет оставил на тумбе отец ребенка. Мать мальчика рассказала об этом правоохранителям. Выяснилось, что 43-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении отца возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас мужчина находится под задержанием. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения.

Отдельно правоохранители намерены дать оценку действиям родителей. Решается вопрос об их ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

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