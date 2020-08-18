«Позор!» — труппа минского театра освистала министра культуры Белоруссии

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Софья Зуева
Эксклюзив 73

Коллектив хлопнул дверью после несправедливого, по их словам, увольнения главы театра.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Театральная труппа театра им. Янки Купалы требует отставки министра культуры Белоруссии Юрия Бондаря, сообщают белорусские СМИ. Конфликт возник на фоне увольнения главы театра Павла Латушко. Его подчиненные считают, что отстранение произошло по политическим мотивам и не было справедливым.

Министр приехал на собрание с работниками театра около 11 утра. Возле здания к тому времени уже собралась толпа митингующих в поддержку труппы. Договориться с коллективом не удалось. Актеры и рабочий состав театра подняли перед выступающим на сцене министром заявления на увольнение и выдвинули требование: он должен вернуть должность Латушко, в противном случае ему следует уйти в отставку, причем не позднее десяти утра 19 августа.

5-tv.ru

Бондарь пытался было что-то возразить, но недовольная толпа не стала его слушать.

«Позор», — несколько раз прокричали министру работники культурного заведения и вышли из зала, положив перед ним заявления на увольнение.

После собрания Бондарь пообщался с журналистами и активистами в стенах старейшего театра.

«Вы эти заявления не на пол складывайте, а отнесите директору», — заявил одной из участниц протестной акции министр.

Также Бондарь пообещал, что с труппой театра проведут работу.

«Мы не должны развалить Купаловский театр, вот это вот для всех задача. Я хочу, чтобы вы все понимали: вы все несете, как и я, ответственность за Купаловский театр», — заявил чиновник и вышел на улицу, где его встречали митингующие.

Удаляться прочь чиновнику пришлось под крики «Позор!» и оглушительный свист.

Ранее 5-tv сообщал, что в Белоруссии бастуют сотрудники государственного телевидения и заводов.

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