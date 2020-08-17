В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов

Александр Лукашенко после вчерашних митингов решил поговорить с рабочими и отправился на один из крупнейших машиностроительных заводов страны. Он призвал людей заниматься делом, а не политической болтовней.

Тем не менее накануне в Минске прошли самые масштабные в истории Белоруссии митинг и шествие. На улицы вышли сотни тысяч, а по некоторым данным один миллион человек.

И сегодня главный оппонент действующего президента — Светлана Тихановская сделала новое заявление. За развитием событий следит Эльнар Байназаров.

То ли дело такое срочное, то ли по земле Лукашенко предпочел не передвигаться, но на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) — лидер страны прилетел на белом вертолете.

Поводом для визита стала полная остановка предприятия. Работники присоединились к забастовке несогласных с результатами выборов. Узнав о том, что решать проблему прилетел сам президент, туда потянулся персонал с других заводов: электротехнического и тракторного.

К собравшимся Лукашенко так и не вышел. Выступил перед небольшой группой людей. Но и те слушали невнимательно.

«Уходи!»

На ситуацию в стране этот визит не повлиял. На кадрах с белорусского металлургического завода видно, что как минимум одна линия там остановлена. А это уже Беларуськалий.

«Остановить производство. Другого выхода у нас нет…»

Протест вылился и за пределы столицы. Так работников Гродножилстроя сегодня безуспешно уговаривали вновь взяться за кирпичи и бетон. К этой забастовке неожиданно присоединились даже телевизионщики. Так эфир с утра выглядел на главном канале стране, телеведущие просто отказались садиться в кадр.

«Я же живая, я вижу все, что происходит, я страдаю. Сегодня мне даже трудно было сказать „доброе утро“, потому что оно пока не доброе», — заявила ведущая телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» Светлана Боровская.

А началось это накануне с самого массового в истории страны митинга и шествия. Причем акций было две: «за» президента и «против». Начали в полдень сторонники Лукашенко.

«За батьку!»

Местом сбора стала площадь у дома правительства в центре Минска.

«Он молодец. Страна ему досталась вообще разрушенная. Он сделал очень много».

Собравшиеся ждали появления своего лидера, вскоре Лукашенко действительно вышел на сцену. И пожалуй такой драматичной речи Белоруссия еще не слышала.

«Я стою здесь с вами на коленях!»

Правда на колени так и не встал, лишь отошел к другому микрофону. Зато там рассказал: новых выборов не будет. С поста президента не уйдет.

Но не успел президентский кортеж уехать, как в двух километрах, свое шествие начали уже несогласные с политикой Лукашенко. Возглавила его соратница бежавшей в Литву кандидата Тихановской. Она сама, кстати, только сегодня подала голос. Заявила, что готова стать национальным лидером. Продублировав это на английском, чтобы поняли везде. Проигравший кандидат опубликовала новое обращение на фоне все той же стены, что и два предыдущих. Определить местоположение невозможно, как и то, кто написал ей этот текст. Стиль мало похож на язык жены блогера и домохозяйки, воспитывающей двоих детей. Тихановская будто произносит, то цитаты из какого-то романа, то фрагменты пресс-релиза.

«Подлость граничит с героизмом. Отчаяние — с мужеством. А любовь с предательством. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», — подчеркивает кандидат в президенты на выборах 9 августа 2020 года.

Ее супруга Сергея Тихановского и других недопущенных до выборов кандидатов накануне вновь призывали отпустить митингующие. Они собирались у СИЗО № 1. Но и там, и в других точках сбора демонстранты не проявляли никакой агрессии.

Несмотря на весь масштаб: по данным МВД на митинг в поддержку Лукашенко пришли около 65-ти тысяч человек. Те, кто выступал против, насчитали до двухсот тысяч своих сторонников. Но нигде общественный порядок не пришлось регулировать.

Протестующие выстроились в колонну у здания КГБ республики. Силовиков было не видно. Многие раздавали друг другу воду, делились печеньем. Девушки ходили с мусорными пакетами и следили за тем, чтобы не оставалось мусора на улицах.

Распалить протестующих не удалось даже кадрам, на которые попала гибель демонстранта Александра Тарайковского. Видео накануне шествия опубликовали сразу два западных издания: Еврорадио и Associated Press. На съемках с разных ракурсов, видно, что демонстрант подошел к ОМОНу с пустыми руками. Затем последовал выстрел, но и на этих свежих кадрах сложно определить, кто стрелял: силовики или кто-то из провокаторов среди протестующих. Одного из таких с оружием накануне задержали сами демонстранты.