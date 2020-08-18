Как отказ от карандаша и чернил в пользу гаджетов скажется на нашем развитии?

Письменная речь способствует развитию интеллекта, того, что мы называем памятью, вниманием, мышлением. Если вместо письма от руки постоянно пользоваться гаджетами, то мозг человека может серьезно пострадать, считает доктор медицинских наук, заместитель директора института скорой помощи им. Джанелидзе и главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк.

В беседе с 5-tv.ru он рассказал о пользе письма для собственного здоровья и том, какие минусы и плюсы есть в постоянном использовании клавиатуры вместо ручки или карандаша. По его мнению, уметь писать от руки и делать это регулярно просто необходимо.

Письменная речь

«Чтобы рука работала, в мозгу есть большая территория, — пояснил Вознюк. — Функция поддерживается огромным количеством нейронных связей».

Чем больше у человека нейронных связей, тем лучше функционирует его мозг. Письменная речь развивает интеллект, память, внимание, грамотность. Тот, кто хорошо владеет письмом, может строить умозаключения, стройно говорить, производит ощущение умного, образованного и эрудированного человека.

Влияет это и на физическое самочувствие, помогая формировать мозг, как часть человека.

«При богатстве связей нейронов человек более устойчив к болезням, дольше пребывает в состоянии ясного ума, — уточнил невролог. — Формально — это молодость и качество жизни».

Поговорим о гаджетах

В использовании современных устройств доктор Вознюк видит и плюсы, и минусы. Но в целом он считает явление повсеместного использования клавиатуры отрицательным. Оно мешает формированию определенных нейронных связей, ряд функций остается в зачаточном состоянии.

«Часто современная система предлагает слово еще до его написания, проверяет, — объясняет невролог. — Если человек и раньше не был организован на грамотность, то он уже и не сможет. Эту функцию берет на себя электронная система».

В другой же стороны, современный мир весьма динамичен, что требует от людей подстраиваться под его скорость. Владение компьютерными навыками позволяет перемещать информацию с большей скоростью и оперативно реагировать на меняющиеся условия.

«Он находится в середине потока, не устает, все успевает», — объяснил Вознюк.

Еще один плюс в том, что общение при помощи гаджетов предполагает наличие ассоциативного ряда. Сочетание клавиш, знаков, букв и смайлов сокращает время, но человек должен опираться на тот набор ассоциаций, которые приобрел ранее.

«Так что, если он умел каллиграфически писать, имел много нейронных связей, то он все равно будет эмоционально гораздо богаче тех, кто в детстве начинал пользоваться гаджетами».

Польза для здоровья

Если делать выводы, то письмо куда полезнее для мозга, чем использование клавиатуры. Письменная речь и чтение требуют большой работы от человека. Ему нужно запоминать, распознавать знаки, строить логические цепочки. Для этого мозгу нужно усиленное кровообращение.

Тот участок головного мозга, что задействован для каждого момента нашей жизни, получает повышенный прилив крови. Так как письменная речь задействует в себе колоссальное количество функций, все они оказываются вовлечены, получают хорошее питание и чаще задействованы.

«Это здоровье и долголетие», — просто пояснил итог доктор Вознюк.

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