Как европейские лидеры отреагировали на протесты в Белоруссии — видео
Тревожной обстановкой в Белоруссии уже готовы воспользоваться в своих интересах многочисленные так называемые «друзья демократии» из Евросоюза и НАТО.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
Удивительное в этой ситуации то, что рабочие всегда считались сторонниками Лукашенко. И сейчас все активнее звучат слова об иностранном вмешательстве.
Вот и основной оппонент Светлана Тихановская из Вильнюса записала очередное обращение. На русском и английском она заявила, что готова стать «лидером нации».
Кто хочет воспользоваться обстановкой и какие еще заявления звучат из западных стран — разбирался Георгий Гривенный.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что белорусская оппозиция опубликовала состав совета по передаче власти.
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