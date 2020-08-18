Удивительное в этой ситуации то, что рабочие всегда считались сторонниками Лукашенко. И сейчас все активнее звучат слова об иностранном вмешательстве.

Вот и основной оппонент Светлана Тихановская из Вильнюса записала очередное обращение. На русском и английском она заявила, что готова стать «лидером нации».

Кто хочет воспользоваться обстановкой и какие еще заявления звучат из западных стран — разбирался Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что белорусская оппозиция опубликовала состав совета по передаче власти.