Какие уроки из COVID-19 вынесли главы регионов России
Губернаторы нескольких субъектов РФ поделились в ходе пресс-конференции в Москве управленческими решениями по стабилизации экономики и социальной ситуации.
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Фото, видео: Globallookpress / Alexander Rekun; 5-tv.ru
Как действовали региональные власти в период пандемии, — обсудили сегодня в Москве на пресс-конференции на тему «Уроки COVID-19». Губернаторы нескольких субъектов федерации рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в борьбе с коронавирусом. И о конкретных управленческих решениях по стабилизации экономической и социальной ситуации. Так, в Севастополе дополнительно помогли семьям с детьми.
«Особенно это касается малого среднего бизнеса. На это время лишились работы и остались дома. И, конечно, возникла такая очень серьезная социальная угроза. Поэтому долго анализировали и приняли решение в апреле этого года выплатить по три тысячи рублей тем несовершеннолетним детям от нуля до 18 лет без каких-либо ограничений», — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Также среди вызовов пандемии, с которыми пришлось оперативно справляться на местах, назвали перестройку системы здравоохранения для борьбы с COVID-19. И перевод системы образования на дистанционный формат обучения.
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