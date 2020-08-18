«Хотел сделать счастливой»: почему Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной?

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Анастасия Шадская
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Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники.

Фото, видео: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Тема:
Отравление Бари Алибасова

Сразу после выписки из психиатрической клиники основатель группы «На-На» Бари Алибасов решил покончить со своим браком с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сын Алибасова, Бари-младший, горячо это приветствовал и сказал немало дурных слов про мачеху, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Он рассказал, что никто не принуждал его отца подавать на развод — тот сделал это сам, как только смог покончить с госпитализацией.

«Терпение лопнуло, — пояснил наследник продюсера. — Он увидел передачу, где жена называла его мошенником. Он и до больницы хотел с ней развестись. Ему не нужен стресс».

Младшего Алибасова раздражает все семейство Федосеевых-Шукшиных. Хуже всех он считает Лидию и Ольгу, которая «шепчет» матери, что делать. Ну, а мачеху он и вовсе винит в нынешнем состоянии своего родителя. Вместо его здоровья Федосееву-Шукшину якобы интересует только квартира в Новой Москве.

«Он ее любил и хотел сделать счастливой, но не получилось. Она захотела в какой-то момент стать черной вдовой и забрать половину имущества отца», — пожаловался Бари-младший.

На видео, предоставленном пиар-директором Алибасова Вадимом Горжанкиным, понятно, что решение его руководителя полностью осознанное. Именно во избежание сомнений во вменяемости Алибасова и было решено сделать подтверждающую запись в офисе адвоката Сергея Жорина.

«Мы считаем ее предателем, — коротко подытожил младший Алибасов. — Пусть теперь все вопросы решает суд».

Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но в данный момент элитные апартаменты арестованы.

Бари Алибасов был пятым мужем Шукшиной, она для него — шестой женой.

Ранее 5-tv.ru писал, когда состоится первое судебное заседание по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.

Тема:
Отравление Бари Алибасова
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