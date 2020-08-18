В ВОЗ заявили о значительном омоложении коронавируса

Страны АТР несут все меньше потерь от пандемии. Это, по мнению директора ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи, говорит о вступлении региона в новую фазу пандемии. Кроме того, врачи наблюдают тенденцию значительного омоложения болезни. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время онлайн-пресс-конференции.

«Мы входим в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этой стадии страны все больше увеличивают свои возможности по минимизации масштабной дестабилизации экономики и повседневной жизни. Делают они это за счет ранней диагностики и быстрого реагирования», — заявил медик.

Отмечается, что средний возраст инфицированных COVID-19 в последнее время стал снижаться в азиатско-тихоокеанских странах. В той же Японии заболевших до 40 лет насчитывается около 65%. Показатель вырос почти в два раза по сравнению с апрелем и маем.

«У этой группы болезнь может протекать с легкими симптомами или без них. В результате, сами того не зная, эти люди могут принести инфекцию в места, где находятся пожилые», — сообщила представитель ВОЗ Тамано Мацуи.

В странах АТР в значительной мере увеличились масштабы ранней диагностики заболевания, что помогает быстрее реагировать на вспышки и эффективнее блокировать распространение инфекции.

В мире насчитывается более 21 миллиона человек с выявленным коронавирусом. Из них порядка миллиона — в России.

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