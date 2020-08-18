Бутылку премиальной нефти подарил Путину глава «Роснефти» — видео
По словам Игоря Сечина, это «лучшая в мире» нефть с «потрясающими характеристиками».
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Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru
Бутылку премиальной нефти, добытой на Таймыре в рамках проекта «Восток Ойл», получил в подарок Владимир Путин от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Рабочая встреча, на которой обсуждалась деятельность нефтегазовой компании в условиях противодействия распространению COVID-19 и в контексте реализации соглашения ОПЕК+, состоялась сегодня в Кремле.
«Хотел бы отметить также новый проект „Восток Ойл“. Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире», — отметил Сечин.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал проект «Восток Ойл» очень большим и перспективным. По мнению главы государства, помимо увеличения ВВП страны, он увеличит грузопоток по Северному морскому пути, и укрепит позиций России в Арктике.
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