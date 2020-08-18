Космическое видео: запуск ракеты Ariane 5 засняли из кабины самолета

|
Софья Зуева
31

Пилот французской авиакомпании смог запечатлеть поистине уникальные кадры. В день старта небо было плотно затянуто облаками и с земли этого было не видно.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов; Twitter @BoichutE06

Пилот французской авиакомпании Air France заснял запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 на орбиту из кабины самолета. В кадр попал момент, который нельзя было увидеть с земли. Небо было плотно затянуто тучами, а съемка пилота проводилась уже выше уровня облаков. Видео капитан рейса опубликовал в Twitter.

В видеоролике яркий луч света сначала озаряет облака, затем ракета прорывается сквозь них и стремительно мчится в космос, оставляя за собой тонкий след. Как признался командир судна, он был очень впечатлен и получил непередаваемые эмоции от увиденного.

Ariane 5 запущена с французского космодрома Куру, расположенного на Северо-Востоке Южной Америки. Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника. Запуск ракеты откладывали несколько раз. В назначенный день у аппарата сломался датчик в баке с водородом. Решение отменить старт было принято прямо во время обратного отсчета. В другой раз погода снова вынудила выбрать другую дату для отправки ракеты в космос.

Ранее 5-tv публиковал видео запуска ракеты-носителя Falcon 9.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:55
Видео: спасатели ЗВО десантировались с высоты почти два километра
17:39
Тяжелый транспортник Ил-76 впервые сел в поле — видео
17:38
Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии
17:34
Число погибших в ходе протестов в Минске увеличилось до трех человек
17:30
Помощница Галустяна прокомментировала состояние шоумена
17:23
Лидер КНДР срочно созывает пленум для обсуждения «важнейшего» вопроса

Сейчас читают

«Она предсказала свою смерть»: Звезда шоу «6 кадров» рассказал о сверхъестественном даре матери
Михаила Галустяна привезли в больницу, ему тяжело дышать
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок