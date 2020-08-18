Космическое видео: запуск ракеты Ariane 5 засняли из кабины самолета

Пилот французской авиакомпании Air France заснял запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 на орбиту из кабины самолета. В кадр попал момент, который нельзя было увидеть с земли. Небо было плотно затянуто тучами, а съемка пилота проводилась уже выше уровня облаков. Видео капитан рейса опубликовал в Twitter.

В видеоролике яркий луч света сначала озаряет облака, затем ракета прорывается сквозь них и стремительно мчится в космос, оставляя за собой тонкий след. Как признался командир судна, он был очень впечатлен и получил непередаваемые эмоции от увиденного.

Ariane 5 запущена с французского космодрома Куру, расположенного на Северо-Востоке Южной Америки. Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника. Запуск ракеты откладывали несколько раз. В назначенный день у аппарата сломался датчик в баке с водородом. Решение отменить старт было принято прямо во время обратного отсчета. В другой раз погода снова вынудила выбрать другую дату для отправки ракеты в космос.

Ранее 5-tv публиковал видео запуска ракеты-носителя Falcon 9.