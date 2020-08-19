Настя Каменских обнажилась на лугу и соединилась с Вселенной — фото
Нагая певица совершила ритуал для наполнения «первозданной энергией стихий».
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Магический ритуал Насти Каменских околдовал ее поклонников. Певица выложила в Instagram фото момента, на котором «сливается» со Вселенной. Для этого ей понадобилось раздеться догола. Чтобы ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешали ей наполняться «первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений».
«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция: каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас», — написала Каменских.
По ее словам, стоя на лугу обнаженной с закрытыми глазами, она чувствует, как ее тело наполняется «силой и смыслом». Так артистка черпает вдохновение и абстрагируется от лишних мыслей.
Подписчики Насти прониклись необычным действием, зарядились ее энергией через экран и тоже очистились от многих мыслей. Потому что их мысли заполнило безупречное тело певицы.
«Полегче, мать!»
«Руки на стол»;
«Ты обожаешь лето, а я обожаю твое тело. Тут ни о чем больше не подумаешь при виде такой красоты», — отреагировали в комментариях очарованные мужчины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Потап рассказал о жуткой аварии с участием Насти Каменских.
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