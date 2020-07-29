«На грани жизни и смерти»: Потап — о жуткой аварии с участием Насти Каменских

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Алиса Старжевская
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Певец рассказал, что после страшного ДТП жизнь его супруги круто поменялась.

«На грани жизни и смерти»: Потап — о жуткой аварии с участием Насти Каменских

Фото: Instagram @kamenskux

Потап и Настя Каменских являются одной из самых завидных творческих пар. Исполнители долгое время скрывали свой «служебный роман» и лишь год назад узаконили свои отношения, вспоминают «Дни.ру». Вместе с тем, как признался Потап в недавнем интервью телеведущей Маше Ефросининой, его брак с Каменских мог и не случиться — когда-то певица едва не погибла в страшной аварии.

По словам Потапа, машина, в которую села Настя, попала в жуткое ДТП и перевернулась восемь раз. За жизнь артистки врачи боролись очень долго.

«Настя вылетела, выбила головой стекло. Ее привезли в местную больницу, зашивали голову, ногу. Я думаю, что в тот момент судьба Насти очень изменилась… Она изменилась, потому что была там. На грани жизни и смерти», — рассказал Потап в программе на YouTube.

Певец также сказал, что они с женой редко ссорятся, но если это случается — примирение оканчивается ярким сексом. По словам Потапа, они занимались любовью и в самолете, и в автобусе, и даже в гримерке. По его признанию, Каменских вызывает у него настолько сильные чувства, что он «не может остановиться».

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских показала идеальную фигуру.

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«На грани жизни и смерти»: Потап — о жуткой аварии с участием Насти Каменских

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