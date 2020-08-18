Тело не подписавшего протокол выборов директора белорусского музея найдено в реке

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Марина Неруцких
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Следственный комитет пока никак не прокомментировал информацию о смерти Константина Шишмакова.

Тело не подписавшего протокол выборов директора белорусского музея найдено в реке

Фото: Соцсети

В Гродненской области Белоруссии обнаружено тело директора военно-исторического музея Волковыска Константина Шишмакова. Мужчина прославился тем, что 9 августа вместе с еще одним членом участковой комиссии не стал визировать протокол голосования. Труп найден в реке Россь, на которой стоит город Волковыск.

Известно, что 29-летний Шишмаков сразу после дня голосования ушел на неделю в отпуск. 15 августа мужчина снова вышел на работу. Вечером по телефону сообщил жене, что «больше не собирается здесь работать» и идет домой. Однако до дома Шишмаков так и не дошел.

Как сообщает tut.by в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники, смерть Константина Шишмакова не похожа на криминальную и, вероятно, была самоубийством. Следственный комитет пока никак не прокомментировал информацию о найденном теле мужчины. Другие детали пока не приводятся.

После прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов в стране вспыхнули протесты. Предприятия республики объявили о забастовках и потребовали отменить результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в ходе протестов в Минске увеличилось до трех человек.

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