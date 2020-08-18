Число погибших в ходе протестов в Минске увеличилось до трех человек. В МВД Белоруссии рассказали о гибели 19-летнего молодого человека 16 августа около 3.20 ночи, заявив, что это было ДТП и неосмотрительность погибшего.

«На Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части», — цитируют пресс-службу ведомства «Белорусские новости».

Согласно данным МВД, участник массовых мероприятий непосредственно перед тем, как его сбил автомобиль, находился на проезжей части. Молодого человека предупредили другие водители, что проезжали мимо, о необходимости покинуть дорогу и уйти на тротуар. Однако погибший проигнорировал данную просьбу.

А накануне акции протеста в столице Белоруссии не стихали до поздней ночи. Накануне вечером оппозиция от Дома правительства переместилась к СИЗО. Люди призывали освободить всех задержанных во время митингов. Основные требования несогласных все те же — отставка президента и проведение новых выборов.

Договориться с гражданами с утра лично попытался Александр Лукашенко во время визита на один из машиностроительных заводов. Но диалога не получилось. За ситуацией в Минске следит Эльнар Байназаров.

Еще утром президент Лукашенко сделал еще одну попытку поговорить с забастовщиками на самом крупном в Минске заводе. Но встретили его там так, как не встречали, пожалуй, еще никогда за все 26 лет его власти.

«Уходи, уходи, уходи».

Сорок минут белорусский президент пытался найти хоть какие-то слова, чтобы найти общий язык с манифестантами. но вот услышать друг друга стороны явно не смогли.

«Ложь, ложь, как так можно врать внаглую?!»

С главным требованием собравшихся — о проведении новых выборов — Лукашенко категорически не согласен.

«Вы говорите, что выборы были несправедливые и хотите провести справедливые? Отвечаю вам: Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — подчеркнул с трибуны президент.

У Лукашенко состоялся еще один нелицеприятный разговор с избирателями. Президента явно пытаются спровоцировать, и он едва сдерживается.

Лукашенко сразу после такого приема улетел, а министр здравоохранения, который немного отстал от своего шефа чуть не лишился пиджака — бегом спасаясь от толпы. Впрочем, как только министры ретировались — все митинги до самого вечера проходили без единого инцидента. Сначала была осада здания главного телеканала страны. Потом — стояние на площади Независимости.

Народ продолжает прибывать. Несмотря на то, что забастовка сидячая должна была начаться в 18.00, на площади до сих пор нет и половины от заявленного числа участников. Так и не дождавшись желаемого кворума, толпа начала перекрывать улицы возле местного СИЗО.

Порядка двух тысяч протестующих заняли всю прилегающую улицу. Они требуют освободить всех заключенных в ходе митингов.

Добиться того, чтобы отпустили всех задержанных не удалось. Толпа простояла там примерно час, всего по подсчетам журналистов, в центре Минска собралось порядка 2-2,5 тысяч протестующих, их число с каждой минутой увеличивается.