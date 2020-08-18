Вхождение в НАТО и ЕС: Программа белорусской оппозиции показала, каких реформ она добивается

Белорусская оппозиция опубликовала на сайте Координационного совета для обеспечения трансфера власти программу желаемых реформ. Соответствующий документ под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» спустя какое-то время был удален с сайта, однако текст программы сохранился в кэше Google. Если данный документ действительно был составлен оппозиционными силами, он ясно показывает, каких перемен добиваются протестующие и кто, по их мнению, представляет для Белоруссии наибольшую угрозу.

Ветер дует на Запад

В программе обозначены несколько пунктов в различных сферах — политической, информационной, военной и т. д., — которые, по мнению оппозиции, должны полностью трансформировать жизнь в стране. Так, среди первоочередных мер упоминается выход из всех интеграционных объединений с участием России — «Союзное государство», ОДКБ, Евразийское экономическое сообщество и других. Кроме того, предлагается введение таможенного и пограничного контроля на границе с Россией и запрет трансляции в Белоруссии российских телеканалов. Вместо этого — включение в телевизионный пакет каналов Латвии, Литвы, Польши и Украины.

В военной сфере оппозиция предлагает закрыть все российские военные объекты на территории республики и перейти на стандарты НАТО, а также направлять белорусских военных в образовательные центры Североатлантического альянса.

В культурной жизни авторы «реанимационного пакета» рассчитывают провести «комплексную» декоммунизацию и десоветизацию Белоруссии и возвратить белорусскому языку статус единственного государственного.

В соответствии с документом, среди долгосрочных задач, планируемых к осуществлению до 2030 года, — подача заявлений на членство в НАТО и Европейский союз (ЕС). Кроме того, упоминается создание «сквозной системы образования на белорусском языке», начиная с детских садов и заканчивая университетами. Остальные требования включают создание белорусской автокефальной церкви взамен Белорусского экзархата Русской православной церкви Московского Патриархата.

Угроза с Востока

В документе отмечается, что главным источником угроз для национальной безопасности Белоруссии является якобы «рост агрессивности» внешней политики Кремля, который проявляется, в том числе в доминировании российских СМИ в информационном поле республики.

В программе указывается, что Кремль, в частности, проводит политику так называемой «мягкой силы» посредством блогов, соцсетей, НПО и стажировок белорусских студентов в России.

«Российское руководство использует концепцию „русского мира“ для усиления контроля Москвы в Беларуси. Основой для этого часто является русский язык и русская православная церковь», — говорится в тексте документа.

Исходя из программы, оппозиционные силы также считают, что национальным интересам страны угрожает членство Белоруссии в наднациональных образованиях, где доминирует Россия, включая, помимо Союзного государства и ОДКБ, СНГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии.