Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии

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Софья Зуева
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Диалог российского президента с европейским политиком состоялся во вторник.

Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии

Фото: Globallookpress / Kremlin Pool

Владимир Путин обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем проблемы, возникшие в белорусской республике. Об этом европейский политик написал в Twitter.

«Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — сообщил Мишель в социальной сети.

Телефонный разговор состоялся 18 августа. Информацию подтвердили в администрации президента.

Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным развитием событий в Белоруссии.

«С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Диалог сторон состоялся в преддверии саммита ЕС, который пройдет 19 августа в формате видеоконференции.

Ранее 5-tv сообщал, что Александр Лукашенко намерен обсудить с Владимиром Путиным протесты в Белоруссии.

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