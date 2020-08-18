Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии
Диалог российского президента с европейским политиком состоялся во вторник.
Фото: Globallookpress / Kremlin Pool
Владимир Путин обсудил с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем проблемы, возникшие в белорусской республике. Об этом европейский политик написал в Twitter.
«Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — сообщил Мишель в социальной сети.
Телефонный разговор состоялся 18 августа. Информацию подтвердили в администрации президента.
Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным развитием событий в Белоруссии.
«С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку», — сообщается на официальном сайте Кремля.
Диалог сторон состоялся в преддверии саммита ЕС, который пройдет 19 августа в формате видеоконференции.
Ранее 5-tv сообщал, что Александр Лукашенко намерен обсудить с Владимиром Путиным протесты в Белоруссии.
Читайте также
40%
0.46 87.34
0.87
Нашли ошибку?