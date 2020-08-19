Любовь зла: Волочкова «с удовольствием» ждет суда по иску бывшего любовника

Иск на 130 миллионов рублей к бывшей балерине «Большого театра» Анастасии Волочковой и ее помощнице Юлии Вербицкой зарегистрирован в Красногорском суде Московской области. Как передает MK.RU, для танцовщицы и ее представителя эта претензия стала большой неожиданностью.

Истцом выступил бизнесмен Владислав Фоменко. Он утверждает, что в период с октября 2014 года по май 2015 находился с Волочковой в гражданском браке. Именно в этом время в ее новом доме проходил ремонт, который, по словам Фоменко, потерпевший и оплатил. Волочкова гарантировала вернуть всю сумму, а это, как уверяет мужчина, 30 миллионов рублей, однако в один из последних дней выгнала всех рабочих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из дома и отказалась передавать какие-либо суммы денег.

В итоге, по мнению Фоменко, после этого «вся жизнь пошла под откос». Из него сделали «посмешище», он оказался в тюрьме. После этой ситуации он несколько раз был героем телевизионных шоу, где рассказывал подробности истории. На каждом из них он утверждал, что планирует подать на бывшую гражданскую жену в суд, и сдержал обещание. Моральный вред от случившегося Фоменко оценил в сто миллионов рублей.

Юлия Вербицкая, представитель Волочковой, против которой также направлен иск, прокомментировала в беседе с MK.RU эту историю.

«Иск стал неприятной неожиданностью для моей доверительницы. Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда», — отметила собеседница издания.

Анастасия Волочкова пока никак не прокомментировала предстоящее судебное разбирательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько, по мнению скандальной балерины, должен зарабатывать «настоящий мужчина».