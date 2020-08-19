Барк «Седов» станет первым из парусников испытает на себе Северный морской путь
Крупнейшему в мире кораблю под парусами в этом году исполнилось сто лет.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
Сегодня крупнейший в мире российский парусник «Седов» отправился в арктическую экспедицию.
Из Владивостока до Калининграда он пройдет по северному морскому пути. Это уникальная экспедиция. До «Седова» таким маршрутом не проходило ни одно парусное судно.
На борту курсанты морских училищ Калининграда и Мурманска, которые прошли специальную подготовку. Это серьезное испытание и для самого судна. «Седов» был построен сто лет назад и для этого похода его пришлось тщательно готовить.
«Для нас очень важно, что барк… Все-таки ему сто лет. В общем в целом он готов по всем показателям. По всем с точки зрения безопасности с точки зрения мореплавания и, конечно, здесь опытный состав», — говорит заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовства Петр Савчук.
Переход по северному морскому пути станет для «Седова» завершением кругосветного путешествия посвященного 200-летию открытия Антарктиды.
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