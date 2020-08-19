Видео: китовая акула поиграла с плавающими туристами в Индонезии

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Мужчина ничего не подозревал, как вдруг из-за спины появилась огромная пасть с «очаровательной улыбкой».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Probst ; 5-tv.ru

Житель Индонезии оказался буквально в нескольких сантиметрах от пасти самой большой в мире акулы. Все произошло во время морской прогулки.

Мужчина решил поплавать и в этот момент рядом с лодкой появилась гигантская китовая акула. Но спасаться было уже поздно.

«Это был несравненный опыт. Сначала я подумал, что животное нападет на меня без всякого сострадания, но оно вело себя как очень нежное и дружелюбное создание», — поделился впечатлениями герой ролика.

Впрочем, животное даже не заинтересовалось пловцом. Дело в том, что китовая акула, вырастающая до 12 метров питается планктоном. Не отказался морской гигант и от мелкой рыбы, которой его угостили рыбаки.

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