Дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям и показала архивное фото
Татьяна Плаксина и ее знаменитая мама прекратили общение зимой этого года.
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Фото, видео: Instagram @pacha_tati
Неожиданное признание в любви к своей семье выдала в Instagram дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина. Девушка, за публичной ссорой с матерью которой наблюдает с зимы вся страна, внезапно решила поделиться архивным снимком. На нем запечатлена вся семья — мама, папа и маленькая Таня. Плаксиной на фото на вид лет пять, она сидит на коленях у родителей, которые счастливо улыбаются в камеру.
«Я очень люблю свою семью, спасибо. Я умру, чтобы защитить их», — трогательно подписала кадр Плаксина.
Также она добавила пространную фразу о любви, вероятно, имеющую отношение к мифологии кечуа. Известно, что девушка увлекается йогой и другими древними практиками.
«Мир любви, свет — всегда для создателей нашей планеты», — написала дочь Успенской.
Такое теплое признание в любви стало неожиданностью на фоне того, как в последнее время ругались Плаксина и ее звездная мать. Сейчас они и вовсе не общаются, а сама Любовь Успенская даже заявила о появлении у нее нового «сына» — ребенка Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, которому она стала крестной матерью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Успенской отреагировала на это заявление своей звездной мамы.
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