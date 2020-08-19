Дочь Успенской неожиданно призналась в любви к родителям и показала архивное фото

Неожиданное признание в любви к своей семье выдала в Instagram дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина. Девушка, за публичной ссорой с матерью которой наблюдает с зимы вся страна, внезапно решила поделиться архивным снимком. На нем запечатлена вся семья — мама, папа и маленькая Таня. Плаксиной на фото на вид лет пять, она сидит на коленях у родителей, которые счастливо улыбаются в камеру.

«Я очень люблю свою семью, спасибо. Я умру, чтобы защитить их», — трогательно подписала кадр Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Также она добавила пространную фразу о любви, вероятно, имеющую отношение к мифологии кечуа. Известно, что девушка увлекается йогой и другими древними практиками.

«Мир любви, свет — всегда для создателей нашей планеты», — написала дочь Успенской.

Такое теплое признание в любви стало неожиданностью на фоне того, как в последнее время ругались Плаксина и ее звездная мать. Сейчас они и вовсе не общаются, а сама Любовь Успенская даже заявила о появлении у нее нового «сына» — ребенка Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, которому она стала крестной матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Успенской отреагировала на это заявление своей звездной мамы.