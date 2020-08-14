Дочь Любови Успенской отреагировала на новости о новом «сыне» матери

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Анастасия Шадская
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Татьяна Плаксина сейчас не общается с певицей. Однако внезапно напомнила о себе серией странных и провокационных постов.

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Фото, видео: Instagram @pacha_tati

Последнее время звезда российского шансона Любовь Успенская не видится с дочерью. Некоторое время назад Татьяна Плаксина сорвалась, обвинила мать в насилии над ее личностью и уехала в США к своему отцу. Однако внезапно на своей страничке в Instagram девушка опубликовала портрет матери и серию постов, посвященных ей.

Instagram @pacha_tati

Любовь Успенская ранее рассказала о появлении у нее «сына», но тот оказался ребенком футболиста Кержакова, а она — крестной мамой малыша. Возможно, посты Плаксиной стали своеобразной реакцией на эти новости. В своей манере Плаксина закрыла функцию комментирования ко всем размещенным фото. Но реакцию подписчиков можно понять хотя бы потому, что пост с портретом Успенской собрал более 700 лайков, а фото других картин девушки набрали куда меньше.

Снимок с картиной, на которой изображена Успенская, стал одним из первых сообщений в целой серии постов, обращенных к матери. Неожиданно для многих Плаксина разместила похвалу песням Успенской, попросила передать матери привет, свистнуть ей. Под каждым из постов она отмечала аккаунт звездной матери.

Instagram @pacha_tati

В итоге она разместила еще одно фото, где призвала не трогать ее.

«Я жива. Здорова. У меня нет обид. Оставьте меня в покое, страна — и живите наконец своей жизнью», — написала она. Комментарии под этим постом также были закрыты.

Instagram @pacha_tati

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская сообщила о появлении у нее «сына», но тот оказался ребенком Кержакова, а она — крестной мамой малыша.

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