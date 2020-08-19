Столкновение в небе: как Лариса Савицкая выжила при падении с высоты 5000 метров

В Пермском крае стартовали съемки отечественного фильма «Одна», который будет снят в жанре «катастрофа». Он расскажет о реальной истории 1981 года, когда в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, и военный бомбардировщик Ту-16К. Выжить удалось только одному человеку — Ларисе Савицкой, консультанту картины.

Фильм планируют выпустить в 2021 году. А кто же такая женщина, пережившая восемь минут падения с высоты в пять километров?

Как она выжила в авиакатастрофе

Студентке Ларисе было 20 лет, когда она нашла свою любовь. Они с Владимиром Савицким поженились, а в медовый месяц смогли отправиться только после окончания сессии. Возвращаясь после отдыха у родни во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре в Благовещенск, они выбрали тот роковой рейс.

Позже Лариса рассказывала, что именно она настояла сидеть в хвосте салона. Возможно, это и спасло ей жизнь. Помог и популярный в советское время фильм «Чудеса еще случаются» о реальной истории девушки, пережившей авиакатастрофу в джунглях Амазонки. Там рассказывалось, что пассажирское кресло спасло ей жизнь — когда самолет уже падал, Лариса вспомнила об этом и смогла пристегнуться. Впереди были страшные восемь минут неизвестности, пока она летела к земле.

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Обстоятельства случившегося

Спустя много лет стало известно, что вина в катастрофе лежала на плечах военных, которые не отследили маршруты гражданской авиации в районе, где проходили их учения. Пилот Ан-24 из-за погодных условий слегка отклонился от маршрута, и все закончилось столкновением и разрушением в воздухе двух самолетов.

В прессе не писали о случившемся. По словам Ларисы, она позже читала о своем спасении только однажды, причем авторы статьи сочинили невероятную историю того, как она вообще оказалась в воздухе. Несколько раз приезжали иностранные журналисты, заинтересованные в ее рассказах больше советских.

Совсем одна

Лариса помнит, как развалился на части самолет — она оказалась в хвостовом обломке. Муж погиб на месте, и она мечтала только о том, чтобы смерть ее была быстрой и безболезненной. Высматривая землю, она видела под собой Тайгу, а потом очнулась на земле уже после падения. Она выжила. Других уцелевших рядом не было — позже она узнала, что единственная спаслась.

Из последних сил Лариса смогла создать себе ненадежное укрытие из обломков самолета, где и провела следующие три дня. Без воды и еды, у трупа молодого супруга, она ждала помощи — а ей тем временем уже вырыли могилу, как и остальным 37 пассажирам рейса.

Оказалось, никто не верил в возможность спастись в такой катастрофе, так что высланные к месту падения военные только собирали тела погибших и были потрясены, когда внезапно наткнулись на живую девушку. После их появления она совершенно лишилась сил.

После спасения

В больнице оказалось, что не только выживание Ларисы было чудом. Она потеряла зубы, получила множественные переломы костей (мало что оставалось целым), ушибы и травмы всего тела, позвоночник был поврежден в пяти местах. Ей грозили инвалидным креслом, но год спустя, без всякой помощи со стороны государства, Ларисе удалось восстановиться, окончить институт и найти работу.

Несмотря на случившееся и многочисленные травмы, ей выплатили всего 75 рублей компенсации — именно столько по закону получали выжившие в катастрофе. На погибшего семьям платили 300 рублей. Инвалидность девушке тоже не дали, назвав каждую из ее травм в отдельности слишком незначительной.

Новая жизнь

Став вдовой всего через несколько месяцев после свадьбы, Лариса Савицкая решила, что для нее все в прошлом. И все же она нашла новый смысл жизни — через пять лет после катастрофы стала матерью, родив сына вопреки предупреждениям врачей.

В перестройку и сложные 1990-е она буквально выживала, боролась за собственную жизнь, но все же справилась, как и многие другие в тот период. С каждым годом полученные в юности травмы все чаще дают о себе знать.

Уникальный случай?

Сложно представить, но Лариса Савицкая была не первой, кто уцелел при падении с многокилометровой высоты. Есть еще несколько известных случаев невероятной удачи.

В 1971 году Джулиана Кепке была единственной выжившей в катастрофе самолета Lockheed L-188 Electra в Перу. Ей было всего 17 лет, и на основе ее истории сняли фильм «Чудеса еще случаются», просмотр которого помог уцелеть Ларисе.

В 1972 году югославская стюардесса Весна Вулович спаслась в катастрофе рейса JAT 367, взорвавшегося на высоте в десять километров. Ей принадлежит рекорд высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса.

Очередная годовщина

24 августа 2020 года будет 39 лет с момента ее удивительного спасения. Лариса привыкла в эту дату отмечать свой второй день рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, как российскому пилоту удалось посадить на Мали обесточенный самолет.