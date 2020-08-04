Героическая посадка: российский пилот сажал в Мали обесточенный самолет
Шансы на благополучную посадку были невелики, но командир воздушного судна успешно справился с задачей и спас экипаж.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Командир воздушного судна (КВС) Ан-72 компании UTair Cargo госпитализирован с переломом после жесткой посадки в аэропорту Гао на юго-востоке Мали.
Накануне жесткую посадку грузовой самолет миссии ООН. Пострадали 11 человек, из них семеро россиян. Все они являются членами экипажа. Как сообщили в российском посольстве, жизнь наших соотечественников вне опасности.
По информации 5-tv.ru, шансы на благополучную посадку были минимальные. На борту грузового самолета произошел блэкаут — воздушное судно оказалось обесточено и в такой ситуации перестали работать многие системы — закрылки, реверс тяги, что увеличило длину пробега. Усложнило ситуацию и дождливая погода вкупе с грунтовым, а не искусственным покрытием. Во время посадки шасси экипаж выпускал вручную. Несмотря на травмы, КВС лично эвакуировал всех людей из самолета.
Как сообщалось ранее, при посадке Ан-72 выкатился за пределы взлетной полосы, у него подломились шасси и борт рухнул на брюхо. Самолет получил значительные повреждения. Была разрушена кабина пилотов. Сейчас местные власти и сотрудники ООН проводят расследование причин ЧП.
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