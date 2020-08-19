«Это очень трогательно!» — сын Никиты Михалкова во второй раз стал отцом

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Виктория Андреева
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Артем Михалков три месяца скрывал появление на свет наследника.

«Это очень трогательно!» — сын Никиты Михалкова во второй раз стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Сын народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова Артем во второй раз стал отцом. О том, как отреагировала на появление младенца его старшая дочь и другие подробности актер сообщил в эфире программы Бориса Корчевникова на телеканале «Россия-1».

Как оказалось, пополнение в звездном семействе произошло еще три месяца назад. Наследника Артему подарила его новая избранница — Дарья Баженова. О девушке известно лишь то, что она младшего 44-летнего актера на 16 лет.

Для выдающегося режиссера Никиты Сергеевича этот внук стал десятым по счету. Старшая дочь Михалкова Анна родила сыновей Андрея и Сергея, а также дочку Лидию. Младшая — Надежда — наследников Ивана и Нину. В семье сына Степана появились Василий и Петр, а также дочка Александра.

«Назвали Александром. Мы переживали, как дочь Наталья отреагирует на появление братика. К счастью, первая встреча детей прошла хорошо. Она очень счастлива. <…> Теперь, когда он орет, она берет его на руки и успокаивает. Это очень трогательно!» — делился с интервьюером Михалков.

ТАСС / Геодакян Артем

О романе Артема Михалкова и Дарьи Баженовой стало известно в 2017 году. До этих отношений сын прославленного режиссера был женат на тезке новой возлюбленной — Дарье Михалковой. В браке у четы родилась дочь Наталья. Спустя 15 лет, в 2003 году, этот союз распался.

Ранее 5-tv.ru показал, какой сюрприз для супруги с новорожденным наследником устроил певец Валерий Сюткин.

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