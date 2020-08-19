В Минске силовики не пустили в театр сотрудников после их участия в протестах

Сотрудники театра имени Янки Купалы в столице Белоруссии не смогли попасть на работу. Двери театра закрыли якобы для санитарно-эпидемиологической обработки, но на месте видели множество силовиков, пишет РБК.

Ранее директор театр Павел Латушко был уволен министерством культуры Белоруссии за поддержку протестов. Вслед за этим большинство актеров театра во время визита глав ведомства Юрия Бондаря в театр потребовали вернуть их руководителя, угрожая массовым увольнением. Они поставили перед министром условие, что он должен или вернуть Латушко к десяти утра 19 августа, или уйти в отставку.

Вместо этого утром 19 августа ко времени их ультиматума актеры узнали, что вход в театр для них под запретом. Администрация театра жалобы актеров отрицает.

«В театре проходит дезинфекция, — ответили они. — Обработка в связи с эпидемией».

Tut.by

Со ссылкой на актеров театра стало известно о незаконных обысках в гримерках, заблокированном входе, грубом обращении с сотрудниками, пытавшимися войти в здание. На дверях висят объявления, что дезинфекция продлится два дня.

Накануне Бондарь, общаясь с сотрудниками Купаловского театра, напомнил им, что это государственный театр, а все они во время вынужденного простоя получали зарплату в полном объеме. Власти не стали реагировать на угрозы артистов об увольнении и поступили жестко.

«Это беспрецедентная ситуация, когда чекисты вводятся в культурное учреждение в XXI веке», — посетовал бывший экс-директор театра Латушко.

Ранее 5-tv.ru писал, что после вчерашней встречи труппа минского театра освистала министра культуры Белоруссии.