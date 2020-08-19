Полицейские спасли малыша, упавшего в воду с набережной

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Трехлетний мальчик сидел на берегу Волги и неожиданно потерял равновесие.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

В Астрахани к награде могут представить полицейских за спасение ребенка. Вот эти кадры. На них трехлетний мальчик сидит на краю набережной Волги и в какой-то момент теряет равновесие и оказывается в воде.

Прохожие позвали на помощь. Рядом были сотрудники МВД. Не раздумывая они бросились в реку и вытащили мальчика на берег. Успели вовремя, к счастью, ребенок не пострадал и отделался лишь испугом.

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