Полицейские спасли малыша, упавшего в воду с набережной
Трехлетний мальчик сидел на берегу Волги и неожиданно потерял равновесие.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru
В Астрахани к награде могут представить полицейских за спасение ребенка. Вот эти кадры. На них трехлетний мальчик сидит на краю набережной Волги и в какой-то момент теряет равновесие и оказывается в воде.
Прохожие позвали на помощь. Рядом были сотрудники МВД. Не раздумывая они бросились в реку и вытащили мальчика на берег. Успели вовремя, к счастью, ребенок не пострадал и отделался лишь испугом.
Читайте также
46%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?