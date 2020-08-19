Самую большую в мире шарлотку в честь Яблочного спаса испекли в Подмосковье
Праздничная ярмарка проходила на площади возле Храма вооруженных сил России.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Сегодня православные отмечают один из главных церковных праздников — Преображение Господне. Он же Яблочный спас.
В Подмосковье испекли самую большую в мире шарлотку — площадью почти в 17 квадратных метров. Для этого использовали две тысячи яблок, тысяча семьсот яиц и двести килограммов муки.
Кулинарное чудо весом в 320 килограммов можно отведать на площади перед Главным храмом вооруженных сил России. Там целый день работает ярмарка. Ее главные участники — тульские фермеры. Они привезли яблоки, мед и конечно же, тульские пряники, которые составили конкуренцию шарлотке.
На площади перед Храмом состоялся чин освящения яблок. А в самом соборе прошла торжественная служба.
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