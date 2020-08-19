В какие страны мира россияне смогут поехать в августе?

Хотя международное авиасообщение с Россией все еще не восстановилось в прежнем объеме, ряд направлений для туристов все же открыт. Теперь к прямым перелетам в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию добавились транзитные рейсы, пишет Newinform.com.

В России вылететь за границу пока можно только из нескольких аэропортов: «Пулково» в Петербурге, «Жуковского» в Подмосковье, всех воздушных гаваней столицы и «Платова» в Ростове-на-Дону.

Крупные аэропорты Стамбула, Цюриха, Женевы и Лондона дают российским туристам возможность улететь в страны, готовые их принять.

Стамбул

Прямые рейсы из нескольких аэропортов турецкой столицы позволят гражданам РФ посетить Черногорию, Сербия, Мальдивы, Дубай, США, Северную Македонию и Египет.

Цюрих/Женева

Из Швейцарии по воздуху можно улететь в Дубай, Хорватию, Сербия и ряд городов США.

Лондон

Стыковки в аэропортах британской столицы позволят отдохнуть в Албании, Хорватии, Дубае и Черногории. Из Хитроу можно отправиться прямо в Ливан.

Правила посещения

Россиянам пригодится свежий тест на отсутствие коронавируса, потому что во многих странах его потребуется предъявить по прилету. Кроме того, следует постоянно изучать данные об эпидемиологической обстановке выбранных стран, так как ухудшение ситуации может привести к изменениям правил на въезд туристов.

В сентябре у россиян будет еще больше возможностей. Уже есть информация о возобновлении прямых перелетов в Дубай, готовы будут принимать гостей из России некоторые страны Африки и Европы. В скором времени к ним могут присоединиться и другие государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские туристы активно бронируют туры на Новый год.